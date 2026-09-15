❕ 18 и 19 сентября в севастопольских школах и колледжах будут неучебными днями В пятницу и субботу занятия отменят в школах, колледжах, техникумах и учреждениях допобразования.
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