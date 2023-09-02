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Как Виктория Нуланд ездила в Африку

Как Виктория Нуланд ездила в Африку

Как Виктория Нуланд ездила в Африку после военного переворота в Нигере. Местные источники сообщают, что африканцы были слегка удивлены слабой позицией США и самой Нуланд, которая была не готова осознать нарастающий ветер перемен на континенте.

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