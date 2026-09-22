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СахПресс

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Сахалин отправил на переработку первую в этом году партию стекла — 65 тонн

Сахалин отправил на переработку первую в этом году партию стекла — 65 тонн

Региональный оператор по обращению с отходами отправил с Сахалина 65 тонн стеклобоя. Это первая в 2026 году крупная партия стекла, подготовленная для дальнейшей переработки, сообщили в пресс-службе минЖКХ региона.

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