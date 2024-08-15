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Провал АвтоВАЗа на миллиарды рублей? Кучу денег пустили на 3 новые Лады, но будут ли они нужны людям? Есть большие сомнения

Провал АвтоВАЗа на миллиарды рублей? Кучу денег пустили на 3 новые Лады, но будут ли они нужны людям? Есть большие сомнения

Сегодня 445 прочитали Последнее время в новостных заголовках все чаще и чаще мелькают новости про наш тольяттинский завод АвтоВАЗ.

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Комментарии
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Лев Добрый
ОфиГеть можно от вмятин на боках, какому раздолбаю пришло это в голову? За счёт этих вмятин, автомобиль постоянно грязный!😱👈😜👀
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22 час.

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