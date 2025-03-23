Как купить красную икру и не ошибиться

Красная икра — это очень полезно. Так мы утешаем себя, приобретая этот недешевый пищевой продукт. Но специалисты утверждают, что за свои «кровные» можно купить икру, которая из-за высокого содержания консервантов и нарушений условий хранения, принесет один лишь вред.
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