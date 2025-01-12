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Украинский солдат рассказал о пленении: окружение в лесопосадке ДНР

Украинский солдат рассказал о пленении: окружение в лесопосадке ДНР

Группа украинских военных попала в плен в районе Красноармейска в ДНР. Солдат Андрей Забарата рассказал, как их отправили на наблюдение за русскими войсками без достаточной подготовки.

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