Барнаульцы могут проголосовать за новое название для бывшего парка имени Ленина

На выбор дается два названия — "Невский" и парк имени Ленина Общественный совет бывшего парка имени Ленина в Барнауле запустил в интернете опрос о названии для бывшего парка имени Ленина, благоустройство которого начнется в 2024 году.
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