Суд над армянином за бюст Алиева в Тбилиси начнется 12 ноября

Первое заседание суда по делу гражданина Армении, обвиняемого в повреждении бюста Гейдара Алиева, состоится в Тбилиси 12 ноября.
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