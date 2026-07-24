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Царьград

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«Была скорее разведка боем»: подпольщик — о результатах ударов Армии России по портам Одесской области

«Была скорее разведка боем»: подпольщик — о результатах ударов Армии России по портам Одесской области

Координатор подполья Лебедев обрисовал пути доставки на Украину вооружения и боеприпасов и перспективы их уничтожения.

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