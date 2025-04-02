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Российские войска отрезают Купянск

Российские войска отрезают Купянск

Третий день идут ожесточенные бои за Кондрашовку и Малую Шапковку. После взятия опорного пункта противника у автодороги Р79 северо-восточнее Кондрашовки наши штурмовые группы закрепились в северной части села.

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