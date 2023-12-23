Муж стал получать больше денег и предложил вести раздельный бюджет, но выиграла от этого решения только я

Вера Федорова

Ну, так семья не строится. Если супруг "всем хорош", то надо договариваться. Что значит "большая зарплата жены – верный путь к разводу."? Что за глупость?! Таких семей сколько угодно, и никто не разводится по этой причине. Тем более, жизнь длинная, и сегодня ты получаешь больше, завтра-меньше. Чтобы закопать топор войны, нужно сесть за стол, взять лист бумаги, расчертить его на две части: в одной написать "доход", в другой -"расход". Всё будет прозрачно и очевидно. Делать так несколько месяцев, -чтобы выявить слабые стороны расходования бюджета. Убеждать друг друга, разговаривать.