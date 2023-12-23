ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж стал получать больше денег и предложил вести раздельный бюджет, но выиграла от этого решения только я

Муж стал получать больше денег и предложил вести раздельный бюджет, но выиграла от этого решения только я

Всем был хорош мой супруг Вячеслав, но уж больно скуп на деньги. В моей семье всегда был относительный достаток.

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Комментарии
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Вера Федорова
Ну, так семья не строится. Если супруг &quot;всем хорош&quot;, то надо договариваться. Что значит &quot;большая зарплата жены – верный путь к разводу.&quot;? Что за глупость?! Таких семей сколько угодно, и никто не разводится по этой причине. Тем более, жизнь длинная, и сегодня ты получаешь больше, завтра-меньше. Чтобы закопать топор войны, нужно сесть за стол, взять лист бумаги, расчертить его на две части: в одной написать &quot;доход&quot;, в другой -&quot;расход&quot;. Всё будет прозрачно и очевидно. Делать так несколько месяцев, -чтобы выявить слабые стороны расходования бюджета. Убеждать друг друга, разговаривать.
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12 час.
А
Александр24
Раздельный семейный бюджет - самое дебильное современное изобретение.  100%-ный путь к разводу, т.к. семьи при таком образе жизни уже не существует и формальный распад её уже не за горами.
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10 час.
Элина Морозова
Конечно  мужу это неудобно.
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10 час.

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