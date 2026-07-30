Погорельцы во Франции обвинили власти в спасении элитных вилл вместо их домов

Жители французской коммуны Ле-Порж, серьезно пострадавшей от масштабных лесных пожаров в департаменте Жиронда, заявили, что пожарные бросили основные силы на защиту элитного полуострова Кап-Ферре, оставив их населенный пункт без помощи.
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