Экс-президент ОКР Жуков заявил, что у "Спартака" не выстроена игра

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик московского "Спартака" Александр Жуков заявил, что у него масса вопросов к тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю после поражения от "Крыльев Советов" в 10-м туре чемпионата России.