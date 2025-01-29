Всем известно, что на: - Волховском фронте воевали только волхвы. - На Калининском фронте в соло воевал Калинин.
А мы то и не знали...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
MB
Marina Bubon
3,14@@@ц! История переписывается у нас на глазах!!! Ещё лет 20 и все забудут или потеряют правду на просторах интернета 😡😡😡
Ответить
6 час.
m
mihail
Чуть ли не щирые украинцы освобождали этот концлагерь, единолично, без чьей-нибудь помощи. Украинский фронт... не значит украинцы. Нормальному человеку это понятно без объяснений СМИ.
Ответить
31 мин.
Свежие комментарии