Пассажирский самолет Bombardier и вертолет столкнулись у аэропорта Вашингтона

При столкновении самолета и вертолета в Вашингтоне могло погибнуть порядка 60 человек.По меньшей мере 60 человек могли погибнуть при столкновении самолета и вертолета в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне.
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