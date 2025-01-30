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Пассажирский самолет Bombardier и вертолет столкнулись у аэропорта Вашингтона

Пассажирский самолет Bombardier и вертолет столкнулись у аэропорта Вашингтона

При столкновении самолета и вертолета в Вашингтоне могло погибнуть порядка 60 человек.По меньшей мере 60 человек могли погибнуть при столкновении самолета и вертолета в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне.

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