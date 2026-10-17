Иногда повседневность подкидывает такие сюрпризы, что поневоле тянешься за телефоном. У кого-то в винной бутылке оказывается огромный паук, кто-то находит огурец с неожиданным дополнением, а чей-то сосед уже больше десяти лет не снимает рождественские гирлянды.