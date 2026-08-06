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Царьград

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Министр Файзуллин поздравил работников стройотрасли с Днем строителя

Министр Файзуллин поздравил работников стройотрасли с Днем строителя

Министр строительства России Ирек Файзуллин поздравил инженеров и рабочих с Днем строителя. Праздник, учрежденный в 1956 году, отмечается 9 августа и знаменует достижения в строительстве с тех пор, как была озвучена инициатива Никиты Хрущева.

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