Министр Файзуллин поздравил работников стройотрасли с Днем строителя

Министр строительства России Ирек Файзуллин поздравил инженеров и рабочих с Днем строителя. Праздник, учрежденный в 1956 году, отмечается 9 августа и знаменует достижения в строительстве с тех пор, как была озвучена инициатива Никиты Хрущева.