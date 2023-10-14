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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шанхай (ATP). Финал. Рублев сыграет с Хуркачем

Rolex Shanghai Masters Шанхай, Китай 4 – 15 октября 2023 ATP 1000 Призовой фонд – 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Финал Андрей Рублев (Россия)  Хуберт Хуркач (Польша) Дата проведения 15 октября, 11.

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