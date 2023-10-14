Шанхай (ATP). Финал. Рублев сыграет с Хуркачем

Rolex Shanghai Masters Шанхай, Китай 4 – 15 октября 2023 ATP 1000 Призовой фонд – 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Финал Андрей Рублев (Россия) Хуберт Хуркач (Польша) Дата проведения 15 октября, 11.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Израильская лига раскритиковала АПЛ за нежелание осудить атаку ХАМАС на Израиль: «Поражены, потрясены и неописуемо разочарованы»
- «Израиль воюет не с Палестиной, а с террористами». Экс-игрок «Реала» Родригес, выступающий за «Хапоэль», об атаке ХАМАС
- Российский защитник с американским гражданством, играющий в Гибралтаре: «Обычный человек в США не скажет, что ненавидит Россию. Россиянин тоже вряд ли скажет, что ненавидит Америку»
Свежие комментарии