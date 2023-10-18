В России медики ожидают тройную эпидемию вирусов в текущем респираторном сезоне

Симптоматика заболеваний похожа, поэтому врачам не всегда просто поставить диагноз.Тройная эпидемия, включаяющая сезонные вирусы, вирусы гриппа и коронавируса, ожидается медиками в текущем респираторном сезоне в России.
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