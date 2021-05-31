Американские солдаты случайно "слили" в Сеть данные о ядерном оружии Пентагона в Европе...

Секретная информация о тактическом ядерном оружии США случайно стала достоянием общественности. Причиной тому — использование американскими военнослужащими общедоступного онлайн-приложения для запоминания и отображения в них протоколов безопасности.
Секретная информация о тактическом ядерном оружии США случайно стала достоянием общественности. Причиной тому — использование американскими военнослужащими общедоступного онлайн-приложения для запоминания и отображения в них протоколов безопасности.
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