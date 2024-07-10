Наличие ОСАГО будут проверять по камерам: Новшество обещают в 2024 году

Выяснилось, как обстоят дела с ОСАГО в 2024 году. Обещают новые штрафы по камерам видеофиксации.Ещё в 2016 году озвучили идею проверять наличие ОСАГО по дорожным камерам, а после автоматически штрафовать нерадивых водителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Саудовская Аравия поставила ультиматум G7: Конфискации активов России обернётся катастрофой для Европы
- Британцы прибыли вовремя, а дальше – всё в труху: Одесса готовится домой. Началась ключевая фаза партизанской войны
- Исчезни, если хочешь жить: Су-27 совершил один из самых красивых перехватов в истории
Свежие комментарии