Наличие ОСАГО будут проверять по камерам: Новшество обещают в 2024 году

Выяснилось, как обстоят дела с ОСАГО в 2024 году. Обещают новые штрафы по камерам видеофиксации.Ещё в 2016 году озвучили идею проверять наличие ОСАГО по дорожным камерам, а после автоматически штрафовать нерадивых водителей.