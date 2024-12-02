Депутат — об идее запрета курения на ходу: администрировать сложно

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, комментируя предложение запретить россиянам курить на ходу, заявил в беседе с RT, что идею стоит обсудить, но с точки зрения нормативно-правового регулирования реализовать инициативу будет сложно.