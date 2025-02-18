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Лукас Эрнандес узнал пол будущего ребенка после исполнения пенальти на стадионе «ПСЖ»

Лукас Эрнандес узнал пол будущего ребенка после исполнения пенальти на стадионе «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес узнал пол своего третьего ребенка.Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес узнал пол своего третьего ребенка.

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