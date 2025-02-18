Лукас Эрнандес узнал пол будущего ребенка после исполнения пенальти на стадионе «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес узнал пол своего третьего ребенка.Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес узнал пол своего третьего ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ротенберг поздравил Тарасову с днем рождения: «Всем нам есть чему поучиться у Татьяны Анатольевны»
- Журова ответила на заявление украинца Шевченко: «Может быть, через время он раскается и скажет «простите меня»
- Винер объявила об уходе с поста тренера сборной России по художественной гимнастике: «Передо мной новая задача»
Свежие комментарии