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Генменеджер «Далласа» о выборе Хемминга на драфте: «Его стиль нам подходит. Он может присоединиться к нашей финской мафии»

Клуб взял 18-летнего финского нападающего под общим 29-м номером.  В основном составе «Старс» выступают три игрока из Финляндии – защитники Миро Хейсканен и Эса Линделль, а также форвард Роопе Хинтц.

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