Военное обозрение

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Ожесточённое встречное сражение под Смолянами

Ожесточённое встречное сражение под Смолянами

«На большой дороге. Отступление, бегство». В. Верещагин 210 лет назад Русские войска под командованием Витгенштейна вступили во встречный бой с соединёнными французскими корпусами Виктора и Удино под Смолянами.

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