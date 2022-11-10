Ожесточённое встречное сражение под Смолянами

«На большой дороге. Отступление, бегство». В. Верещагин 210 лет назад Русские войска под командованием Витгенштейна вступили во встречный бой с соединёнными французскими корпусами Виктора и Удино под Смолянами.
Популярные статьи
- На листовках Республиканской партии США появился лозунг «Скажи нет военной помощи Украине»
- Сообщается о взрывах на объектах противника в Кременчуге, Жёлтых Водах, Вольногорске и других городах
- Американский обозреватель: США должны забрать у России остров Врангеля, который в 1924 году «захватила советская канонерская лодка»
Свежие комментарии