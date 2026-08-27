Татарстан бердәм имтиханнарны йөз баллга тапшыручыларга түләүгә 6,78 млн сум акча тотачак

Татарстанда бердәм дәүләт имтиханында максималь балл җыйган чыгарылыш сыйныф укучыларына 2026 елда бер тапкыр бирелә торган түләүләр биреләчәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым