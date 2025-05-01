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На кровать присяду я: гостиничные страсти «Диктофона» и документооборот «ВЕЩИ»

На кровать присяду я: гостиничные страсти «Диктофона» и документооборот «ВЕЩИ»

Середина весны принесла с собой не только безумные перемены погоды, от снегопадов к июльской жаре, но и несколько не менее сумасшедших — но в хорошем смысле — релизов, причем большей частью отечественных исполнителей.

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