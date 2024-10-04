Лишенная родительских прав новокузнечанка, получала пособия на дочь

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 4 октября сообщили, что жительница Новокузнецка подозревается в мошенничестве: она незаконно получала пенсию по инвалидности ребенка.
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