В России продают новейший Mercedes-Benz E-Class: сколько он стоит

На сайте бесплатных объявлений появились предложения покупки и доставки бизнес-седана. Автомобиль могут привезти из Германии за две-четыре недели, цены — от 10 770 000 до 12 950 000 рублей в зависимости от оснащения и мотора.
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