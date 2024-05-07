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Антонов: РФ готова использовать все средства для зашиты суверенитета

Антонов: РФ готова использовать все средства для зашиты суверенитета

Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Россия никому не угрожает, но предупреждает, что готова использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, завил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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