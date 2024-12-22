Путин: Россия стала жертвой ослабления, цивилизованный мир подвёл ожидания

Президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину прокомментировал снижение потенциала России. Он отметил, что предыдущие политики надеялись на интеграцию в цивилизованный мир, но вместо этого страна оказалась ослабленной и отдалённой от равноправного партнёрства.