Президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину прокомментировал снижение потенциала России. Он отметил, что предыдущие политики надеялись на интеграцию в цивилизованный мир, но вместо этого страна оказалась ослабленной и отдалённой от равноправного партнёрства.
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