Великое ложе из Уэра

На протяжении большей части человеческой истории спальные места были предельно простыми. Люди набрасывали на пол охапку соломы или листьев, покрывали её звериной шкурой или грубым полотном, а укрывались плащом или одеялом.
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