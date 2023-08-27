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Данил Глебов: «У «Ростова» импотенция начинается, как доходим до центра поля. Чтобы выигрывать, нужно бить по воротам»

Данил Глебов: «У «Ростова» импотенция начинается, как доходим до центра поля. Чтобы выигрывать, нужно бить по воротам»

В субботу ростовчане на выезде проиграли «Пари НН» (0:1) в рамках 6-го тура Мир РПЛ. За 6 матчей чемпионата команда Валерия Карпина забила 7 голов.

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