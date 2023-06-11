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Сальдо подписал указ о выплатах жителям Херсонщины, пострадавшим из-за ЧС

Сальдо подписал указ о выплатах жителям Херсонщины, пострадавшим из-за ЧС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах жителям региона, пострадавшим при чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

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