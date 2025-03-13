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Китай

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МИД КНР: Китай призывает к долгосрочному мирному плану по урегулированию украинского кризиса

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ -- Китай надеется, что все стороны, вовлеченные в украинский кризис, путем диалога и переговоров выработают устойчивый и долгосрочный мирный план, который будет учитывать их соответствующие озабоченности, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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