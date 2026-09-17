Премьера спектакля «Собачье сердце» состоялась в «Мастерской «12» Никиты Михалкова»

В московском театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова» 17 сентября прошла премьера спектакля «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова в постановке режиссёра Сергея Газарова.
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