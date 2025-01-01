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Володин: поддержка участников СВО и их семей — приоритет для Госдумы

Володин: поддержка участников СВО и их семей — приоритет для Госдумы

Поддержка участников спецоперации, их родных и близких является безусловным приоритетом в работе Госдумы.

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Комментарии
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N N
Поменьше бы поддерживали всякие зарубежные государства, тогда бы денег хватало. Свои пенсионеры опять пролетят с поддержкой. И то, что могли купить в прошлом году, не смогут купить в новом, даже после индексации. Защитников поддерживать надо, это даже не обсуждается, но надо перестать раздавать деньги, кому попало. Всяким разным нашим &quot;друзьям&quot;-приспособленцам. Самые нелюбимые иобделенные опять пенсионеры останутся. Из-за &quot; друзей &quot;.
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13 час.
NN
N N
Что такое 7,3℅ индексации, когда пенсии добавили рублей восемьсот, а квартплату подняли на две тысячи. Володин -молодец, конечно, но у нас неравное отношение к людям. Обидно! А ещё с таким пафосом вещают про &quot;вырастет пенсия
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13 час.

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