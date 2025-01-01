Володин: поддержка участников СВО и их семей — приоритет для Госдумы

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Поменьше бы поддерживали всякие зарубежные государства, тогда бы денег хватало. Свои пенсионеры опять пролетят с поддержкой. И то, что могли купить в прошлом году, не смогут купить в новом, даже после индексации. Защитников поддерживать надо, это даже не обсуждается, но надо перестать раздавать деньги, кому попало. Всяким разным нашим "друзьям"-приспособленцам. Самые нелюбимые иобделенные опять пенсионеры останутся. Из-за " друзей ".