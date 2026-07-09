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Daily Moscow

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Россиянам предложили проводить курсы по самообороне перед поездками в недружественные страны

Россиянам предложили проводить курсы по самообороне перед поездками в недружественные страны

Мастер спорта России по боксу, призер чемпионата Вооруженных сил России Артур Калита обратился в Министерство экономического развития РФ с предложением организовать краткосрочные курсы по личной безопасности и основам самообороны для граждан, выезжающих в страны, официально признанные недружественными.

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