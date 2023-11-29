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Минобороны РФ: российская ПВО сбила украинский дрон в Подольске

Минобороны РФ: российская ПВО сбила украинский дрон в Подольске

Министерство обороны России подтвердило информацию о том, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) утром 29 ноября сбили украинский беспилотный летательный аппарат в Подольском городском округе Московской области.

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