В ГД предложили расширить льготную программу арендного жилья на Арктическую зону

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы доступного арендного жилья на регионы, расположенные в Арктической зоне.
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