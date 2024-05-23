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В ГД предложили расширить льготную программу арендного жилья на Арктическую зону

В ГД предложили расширить льготную программу арендного жилья на Арктическую зону

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы доступного арендного жилья на регионы, расположенные в Арктической зоне.

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