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Каменский о перекрестном плей-офф: «И по результату, и по накалу борьбы этот формат себя полностью оправдал. Эксперимент удался, будем его продолжать»

– С этого сезона лига ввела перекрестный плей-офф начиная с четвертьфинальной стадии. Насколько вы считаете, что этот формат оправдал себя и будет ли он продолжен в дальнейшем? – Считаю, и по результату, и по накалу борьбы в плей-офф этот формат себя полностью оправдал.

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