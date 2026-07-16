Карасев и Левников могли бы судить матчи ЧМ‑2026, заявил Каманцев

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев считает, что российские арбитры Сергей Карасев и Кирилл Левников соответствовали бы уровню чемпионата мира 2026 года.
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