SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

187 подписчиков

Карасев и Левников могли бы судить матчи ЧМ‑2026, заявил Каманцев

Карасев и Левников могли бы судить матчи ЧМ‑2026, заявил Каманцев

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев считает, что российские арбитры Сергей Карасев и Кирилл Левников соответствовали бы уровню чемпионата мира 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии