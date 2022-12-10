Американский полковник Макгрегор предупредил США о риске «напроситься на Армагеддон»

США могут послать России сигнал о неких планах с ядерным оружием. Фактически это будет означать, что Вашингтон «напросился на Армагеддон», заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
США могут послать России сигнал о неких планах с ядерным оружием. Фактически это будет означать, что Вашингтон «напросился на Армагеддон», заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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