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Американский полковник Макгрегор предупредил США о риске «напроситься на Армагеддон»

Американский полковник Макгрегор предупредил США о риске «напроситься на Армагеддон»

США могут послать России сигнал о неких планах с ядерным оружием. Фактически это будет означать, что Вашингтон «напросился на Армагеддон», заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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