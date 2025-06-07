Целью удара в Светлограде стали мощности КРМЗ, где осуществлялось в том числе восстановление средств артиллерии ВСУ

Поступает информация о том, какой была цель удара ВС РФ в Светловодске Кировоградской области. Местные власти пишут о том, что спецтехника применяется для ликвидации последствий ракетного удара, в том числе – в районе улицы Ревовская.
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