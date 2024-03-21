В продажу вернулся культовый RPG-экшен от Obsidian Entertainment, который вышел в 2010 году...

В продажу вернулся культовый RPG-экшен от Obsidian Entertainment, который вышел в 2010 годуВ цифровую продажу вернулся культовый RPG-экшен с элементами стелса Alpha Protocol, который изначально вышел в 2010 году на PC, PS3 и Xbox 360.
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