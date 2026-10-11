Волейболистки «ЮзГУ-Атом» из Курска победили «Уралочку-2»

Курские волейболистки взяли реванш у «Уралочки-2», победив со счётом 3:1. В следующие выходные сыграют с «Динамо-Уфимочка БашГАУ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ «Голливудские игл...
- A Лекарства от ожир...
- ДМ Лекарства от ожир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым