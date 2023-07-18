Фернандес перешел в «Зенит» и взбесил фанатов ЦСКА, жалоба УАФ на РФС в УЕФА и ФИФА, слова Федотова об армии и другие новости

1. Марио Фернандес перешел в «Зенит». Защитник 10 лет играл за ЦСКА. Бразилец, выступавший за сборную России, взбесил фанатов московского клуба не только отказом от возвращения в клуб, но и спорным заявлением о Суперкубке России: «Изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава Богу, так и произошло».
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