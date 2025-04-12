Почему тема Украины в переговорах России и США отходит на второй план

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Тема Украины отходит на второй план в рамках переговорного процесса между Россией и США, поскольку была лишь поводом, чтобы начать обсуждать концептуальные вопросы взаимоотношений двух сверхдержав.