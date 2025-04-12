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Лента новостей Крыма

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Почему тема Украины в переговорах России и США отходит на второй план

Почему тема Украины в переговорах России и США отходит на второй план

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Тема Украины отходит на второй план в рамках переговорного процесса между Россией и США, поскольку была лишь поводом, чтобы начать обсуждать концептуальные вопросы взаимоотношений двух сверхдержав.

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