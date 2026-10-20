© Рамиль Ситдиков/РИА НовостиРоссия в сентябре увеличила импорт легковых автомобилей из Китая почти в два раза в годовом выражении, показатель вырос до максимума за два года.
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