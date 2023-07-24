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Министр обороны Украины Резников: в августе пилоты ВСУ начнут обучение на истребителях F-16

Министр обороны Украины Резников: в августе пилоты ВСУ начнут обучение на истребителях F-16

Украинские пилоты начнут обучение по управлению американскими истребителями F-16 в августе. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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